フリーアナウンサーの今井友理恵が23日、自身のInstagramを更新。プールサイドでスタイル抜群の水着姿を公開し、ファンを喜ばせている。【写真】32歳美人アナ、プールサイドでの水着姿全身カットも（6枚）今井は岩手県盛岡市出身、1993年11月24日出身の32歳。慶應義塾大学法学部政治学科を卒業後、2016年に石川テレビに入社。2021年3月をもって石川テレビを退社して以降は、PR企業に勤務し、兼任でフリーアナウンサーの活動も