チューリップ賞３着のアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神・芝１６００メートル）で、武豊騎手とのコンビを継続することが分かった。３月２５日、所有するキャロットクラブがホームページで発表した。同馬はデビューから２連勝で野路菊Ｓを制し、阪神ＪＦでは１番人気に推されたが５着。武豊騎手との初タッグで挑んだチューリップ賞では、上がり３ハロン最速３３秒