ロックバンド・04 Limited Sazabysが、昨年開催したライブ『YON EXPO'25』のDVD＆Blu-rayをリリースした。【動画】04 Limited SazabysによるJUDY AND MARY「motto」カバー映像『YON EXPO』は普段のライブとは違い、特効や映像演出を盛り込んだフォーリミ流のエンタメ満載のアリーナライブ。同公演は昨年11月8日、9日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催された。4年ぶり4回目の開催となり、今回は“YON RACING”に所属するレーサ