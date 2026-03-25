乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、4月14日に1st写真集『エチュード』を発売する。このたび、先行カット第16弾が解禁された。【写真】美しい…足を高く上げて優雅に氷上を滑る川崎桜本作で川崎は、自らデザインに携わったスケート衣装に身を包み、念願だった「パリでスケートを滑る」という夢を実現。今回公開されたのは、リンクに上がる直前のルーティンをこなす姿を捉えた一枚だ。憧れの舞台を前に、期待と緊