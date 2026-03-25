5人組ダンスボーカルユニット・M!LKが表紙を飾るファッション雑誌『CanCam』（小学館）5月号特別版の緊急重版が25日、発表された。【写真】『CanCam』（小学館）5月号特別版ピンナップ同号は、各ネット書店で予約開始とともに当初の在庫が即完売し、追加分も補充のたびに即完売。そして、23日に発売されると、書店店頭分も完売したため、緊急重版を決定した。佐野勇斗、塩崎太智（※崎＝たつさき）、曽野舜太、山中柔太朗、