優秀なデジタルコンテンツなどの制作者を表彰する『デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’25／第31回AMDアワード』（主催：一般社団法人デジタルメディア協会）の授賞式が25日、都内で行われた。優秀賞を『機動戦士 Gundam GQuuuuuuX』が受賞した。【写真】スーツが似合う！斎藤工サンライズとカラーの共同制作の「ガンダム」シリーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』（鶴巻和哉監督）。受賞理由は「『機動戦