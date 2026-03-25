HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話にて、Cチームが難曲を高いレベルで披露した。【映像】日本人練習生たちよる圧巻パフォーマンス（全編）3次審査では参加者12人が、4人1組に分かれてグループパフォーマンスに挑戦。JAYLA（19歳）、RIRA（20歳）、AOI（19歳）、NARU（17歳） からなるCチームは、KATSEYEの「Debut」を披露する。曲のテーマは「自信に満ち溢れた女性」3チームの