熱海土石流を巡る訴訟の口頭弁論のため、静岡地裁沼津支部へ向かう遺族（左）ら＝25日午前静岡県熱海市で2021年に発生した大規模土石流は違法な盛り土が原因だとして、遺族らが崩落起点となった土地の現旧所有者と県、市に損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が25日、静岡地裁沼津支部で開かれた。現所有者の「ZENホールディングス」元代表取締役麦島善光氏（89）の尋問が初めて行われ、崩落について「責任があると思っている」と述