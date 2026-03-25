2029年3月末の供用開始を予定する成田空港の滑走路新設・延伸工事を巡り、移転対象となる地権者らの一部でつくる住民団体「空港と共存共栄を目指す会」は25日、成田国際空港会社（NAA）の藤井直樹社長に「任意の用地取得は限界に達した。NAAが取るべき手法は（土地収用法に基づく）事業認定申請に踏み出す以外ない」とする提言書を手渡した。土地収用法では、道路や空港建設といった公共施設の用地を、国などが公権力を使って