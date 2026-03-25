記者団の取材に応じる日本維新の会代表の吉村洋文大阪府知事＝25日午後、大阪府庁日本維新の会の看板政策「大阪都構想」の制度案を議論する法定協議会（法定協）の設置議案を巡り、大阪府の吉村洋文知事（維新代表）は25日、5月開会予定の市議会で提出するのが当然だとの考えを示した。2月の出直し知事選で都構想への再挑戦を掲げたことを念頭に「提出しなければ公約違反になる」と大阪府庁で記者団に述べた。府議会には議案を