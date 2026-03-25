元中日監督の落合博満氏（72）が、20日のABCテレビ「虎バン」（関西ローカル）に出演。阪神の期待の若手選手について言及した。阪神の今季を占うインタビュー企画。下柳剛氏から「面白そうだなという選手はいますか？」と聞かれると、落合氏は「使い続ければ面白いのは前川」と明かし、下柳氏が「（俺が）ずっと推しているやろ。よかった一緒で」とカメラ目線で喜んだ。前川右京外野手は今季で5年目。智弁学園からドラフト