在日中国大使館（東京都港区）敷地内に24日に侵入したとして、建造物侵入容疑で逮捕された陸上自衛隊えびの駐屯地（宮崎県）所属の3等陸尉の男（23）が、前日昼に駐屯地を出発したと説明していることが25日、警視庁への取材で分かった。高速バスや新幹線を利用して東京に来たと話しており、同庁が詳しい経緯を調べている。男は村田晃大容疑者＝宮崎県えびの市大河平。東京到着後はインターネットカフェに滞在したという。捜査