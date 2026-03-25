スーパー激戦区の埼玉・狭山市に25日、新たなスーパーが参入しました。平日にもかかわらず、オープン前からできた長い行列。開店と同時に、店内は多くのお客さんで大にぎわい。お目当ては、黒毛和牛やメガ盛り弁当などの品々です。25日にオープンした「Beisia Town 新狭山店」。大手スーパーマーケットのベイシアにとって、新たな形のスーパー1号店です。2階建ての施設には、ドラッグストアやカフェが入るなど、生活に必要な機能が