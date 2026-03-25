看板犬として活躍する愛犬たちの様子を何気なく覗いた結果…。『そこは座るところじゃない』思わずそうツッコむしかないまさかの行動が話題になっているのです。 『大好き』が溢れた故のお茶目な行動は記事執筆時点で4.9万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなったのでした。 【写真：『座るところではないですよ』看板犬の様子を覗いた結果→見習い犬の『まさかの行動』】 『座るところではないですよ』