先生に甘えるわんこの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で123万2000回再生を突破し、「先生が大好きなんだね」「会話成立してるw」「中に人が入ってるよね？」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：動物病院の先生のことが大好きな犬→治療が始まると…ワガママが爆発してしまう光景】 動物病院でマッサージを受ける犬 Instagramアカウント「cocoinu」の投稿主さんは、白柴