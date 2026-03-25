2月3日に就任会見の場でフランクフルトのアルベルト・リエラ監督は、「私の選手は、私のためにバルコニーからジャンプする。どうしてかって？私には魔法の杖があるからだ」とコメントし、ディノ・トップメラー前監督の後任としてチームの立て直しに自信をのぞかせていた。しかし、監督交代後にフランクフルトの状態が上向いたとは言い難い。特に攻撃面での迫力不足は顕著で、直近3試合で僅か1ゴールと点が取れていない。そしてドイ