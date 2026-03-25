クリスティアーノ・ロナウドと長年交際し、昨年には婚約したジョージナ・ロドリゲス。彼女はSNSも注目を集めるが、22日には2人の手だけを写した写真をInstagramに投稿した。何気ない1枚かもしれないが、この1枚だけで超セレブであることが伝わってくると話題を呼んでいる。英『Daily Mail』によると、まず2人が乗っている車はブガッティ・チェントディエチでお値段は1160万ユーロ（約21億円）。そのハンドルに手をかける2人の腕に