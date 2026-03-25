AIRDO（エア・ドゥ）は、北海道日本ハムファイターズとの共同企画の第2弾を実施する。3月31日から8月30日にかけて、エスコンフィールドHOKKAIDOで開催される公式戦で、北海道日本ハムファイターズが勝利した翌日に航空券を購入すると、AIRDOポイントを1搭乗あたり100ポイント追加付与する。搭乗期間は4月1日から9月23日まで。航空券購入前のエントリーが必要となる。