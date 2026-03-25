アメリカの「元・航空会社の王」の名機がレゴ ジャパンの公式SNSアカウントが「航空史に名を刻むクラシック機」をあまりに緻密に「レゴブロック」で再現してしまった新商品を近日発売します。このあまりの緻密さに、SNSでは反響が寄せられています。【動画】えっ…これがSNS騒然の「ブロックで再現されたリアルすぎる名機」驚愕の全貌ですレゴ ジャパンが発売するのは、かつてアメリカにあった世界有数の大手航空会社「パンナ