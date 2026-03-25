糸魚川市の山間の集落で、一棟貸しではなく『一村貸し』というめずらしい取り組みを始めた若者がいます。そこには、次の世代に集落を残したいという強い思いがありました。 糸魚川市の市街地から20km― 標高400mほどにある小さな集落『市野々(いちのの)』。通年で住んでいるのは1世帯2人、冬の間は市内の別の場所で暮らす人もいます。集落にある築200年以上の古民家が宿屋『堂道(どうみち)』です。 管理・運営するのは