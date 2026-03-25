３月２５日の北海道内は全道的に青空が広がり、札幌では１２．４℃と２０２６年で一番の暖かさとなりました。枝先に咲く、淡いピンク色の花。道南・松前町の松前公園では、フユザクラが日曜日に咲き始め、春の便りが届いていました。フユザクラの見ごろは４月上旬ごろ、ソメイヨシノは４月下旬ごろだということです。２５日の道内は全道的に気温が上がりました。（向山記者）「札幌市の円山公園のサクラはまだつぼみがかたいですが