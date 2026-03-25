これからの気象情報です。 26日(木)は、一日を通してスッキリしない空模様になりそうです。 ◆警報・注意報 現在、下越の広い範囲に融雪注意報、雪が残る地域にナダレ注意報が発表されています。 ◆3月26日(木)の天気 ・上越地方 日中いっぱいは断続的に雨が降るでしょう。 ただ、降り方はあまり強くならない見込みです。 最高気温は10～13℃の予想です。 ・中越地方 夜にかけて、雨が降ったりやんだりの天