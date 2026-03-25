３月２５日の札幌の最高気温は１２．４℃まで上がり、これは４月中旬並み、すっかり春という感じがします。２５日の札幌の積雪は午後４時現在で９センチ。早ければ２７日には札幌で積雪なしになる見通しです。平年だと「根雪の終わり」は４月２日のため、このままいけばおよそ一週間も早いことになります。