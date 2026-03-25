金沢市・職員人事異動 概要◇金沢市独自のスポーツ環境整備学校部活動の新たな改革実行に伴い、独自の基本方針策定に着手。指導員の確保等、受け入れ環境整備へ、スポーツ振興課に「部活動地域展開推進室」を設置。◇災害復旧・復興と災害対応力の強化液状化被害のあった金沢市粟崎地区の復旧を進めるため、「被災地区復旧推進室」を粟崎町4丁目の「ものづくり会館」に移転。生活目線のきめ細かい災害復旧へ、危機管理課に行政職と