石川県の馳浩知事が26日、退任します。今後は金沢市内に住みながら、全国各地で災害対応を伝える「語り部」の役割を担いたいとして、政治活動に意欲を示しました。馳知事は、3月8日の知事選で前金沢市長の山野之義氏に6000票あまりの僅差で敗れ、26日で任期満了を迎えます。退任前に北陸放送を訪れた馳知事は、市町の事務移譲協議会やトキの放鳥などを例に挙げ、「自分が取り組み始めたことがしっかり動くのを見守りたい」と述べま