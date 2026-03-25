名古屋グランパスは25日、FWマルクス・ヴィニシウスの負傷について発表した。クラブの発表によると、M・ヴィニシウスは今月21日（土）のトレーニング中に負傷し、MRIとCTによる検査の結果、左脛骨内果骨折と診断されたという。全治期間については現時点で明かされていない。M・ヴィニシウスは1998年生まれの現在28歳。母国ブラジルのクラブを渡り歩いた後、2022年2月にFC今治へ加入し、約4年間に渡って中心選手として活躍し