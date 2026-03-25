舗装するべきかどうかが議論されてきた京都の「哲学の道」。3月25日、検討会議でようやく意見がまとまりました。 専門家や地元関係者らが集まって行われた「哲学の道」の舗装化について検討する会議。 京都市左京区にある「哲学の道」は、春には400本以上の桜が咲く観光名所で、「日本の道100選」にも選ばれています。 趣のある道ですが、沿道に住む人にとっては、砂埃があがって家の中や車が砂だらけになるなど、悩ま