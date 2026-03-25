AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの組み合わせ抽選会が25日に開催され、準々決勝以降の日程と対戦カードが確定した。アジア最強クラブを決めるACLE。東地区はすでにラウンド16が終了し、Jリーグからはヴィッセル神戸とFC町田ゼルビアがベスト8に駒を進めた。一方、西地区は中東情勢の悪化を受けてラウンド16が延期されていたが、4月13日と14日にサウジアラビアのジッダにて開催されることが決定し、一発勝