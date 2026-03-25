日本政府がまとめた2026年版の外交青書の原案が判明しました。2025年版は「最も重要」としていた中国との関係について「重要な隣国」へと表記を変えています。外交青書は1年間の国際情勢と日本の外交についてまとめたもので、毎年4月に外務省が公表しています。2025年版では中国について「最も重要な二国間関係の一つ」としていましたが、2026年版は「重要な隣国」との表記にとどめました。去年11月の高市総理の台湾有事をめぐる答