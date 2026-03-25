大谷翔平選手が父になり、子供の健康について思いをはせました。キリンホールディングス株式会社は24日、子どもの健康啓発を行う幼稚園・保育園「免疫ケア推進園」の施策として、本取り組みに賛同する大谷選手のメッセージを掲載しました。キリンは幼少期から正しい健康習慣を身につけることで、子どもの毎日と未来を支える「キリンキッズ」プロジェクトのもと、自発的な免疫ケア習慣の定着を推進する「免疫ケア推進園」を展開して