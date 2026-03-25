「ウイルス感染」とパソコンに表示させて不安を煽る架空料金の請求詐欺で、天草市の会社がおよそ1億円をだまし取られました。警察が注意を呼びかけています。警察によりますと、今月20日の午後2時ごろ、天草市内の会社で働く事務員の60代女性が電話先の男に言いくるめられ、会社の口座から1億円をだまし取られました。女性が社内で1人で仕事をしていたところ、パソコンからサイレンのような警告音が鳴り始め、画面に「ウイルス感染