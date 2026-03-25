医師免許がないのに手術をしたとして医師法違反の疑いで警視庁に逮捕されたミャンマー国籍の30代の男性について、東京地検は24日付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由について、「関係各証拠に照らして判断した」としています。東京地検は一方、この男性とともに逮捕されたチー・チャン・コ被告（41）を医師法違反の罪で起訴しました。