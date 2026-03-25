元中日監督の落合博満氏（72）が、20日のABCテレビ「虎バン」（関西ローカル）に出演。今季のキーマンについて明言した。阪神の今季を占うインタビュー企画。そこで球団初の連覇に挑むチームについて、落合氏は「鍵を握るのは岩崎ですよ」とキッパリ明言した。持論は「先発投手が投げられるだけ投げて、完投してもらうのが一番」というが、現代野球では継投が不可欠。「枚数（投手）を使えば使うほど、悪い結果が出る可能性