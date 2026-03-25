昨年紅白初出場を果たした女性７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」のメンバーの立花琴未の溢れる笑顔にファンは釘付けだ。２５日までに自身のインスタグラムを更新した立花。「かっこよくポーズしたかったんだけど、笑ってる」とピンクのキャップを持ち上げ、思わず笑みを浮かべる可愛らしいショットをアップした。また、目深に帽子をかぶり、スタイリッシュに決める姿も掲載されている。この投稿にファンからは