【ロサンゼルス＝後藤香代】米ニューメキシコ州の州裁判所の陪審団は２４日、フェイスブックなどＳＮＳの子供への有害性を巡り、米メタ社の責任を問う訴訟で、メタが消費者を保護する州法に違反しているとして３億７５００万ドル（約５９５億円）の民事制裁金の支払いを命じた。メタ側は評決に異議を唱えている。州は２０２３年、「メタは故意に子供を性的搾取と精神面への悪影響という二重の危険にさらしている」として、メタ