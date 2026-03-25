フィギュアスケートのミラノ・コルティナ五輪ペア金メダリストの三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２０日に放送されたテレビ朝日系「『徹子の部屋』特別編」に出演した。ＶＴＲ出演したブルーノ・マルコットコーチの言葉に三浦が「ねぇー、ちょっとー」と訴える場面があった。ブルーノコーチは２人の最初の印象について「璃来はホームシックになるのではないかと心配した。だけど『家族が恋しい？』と聞