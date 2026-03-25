FIFAワールドカップ2026前最後の代表活動となる3月シリーズ。28日に対峙するスコットランド代表、31日に挑むイングランド代表はどちらも強豪国。大舞台での躍進を目論む日本にとって、絶好の腕試しの場となるのは間違いない。しかしながら、主軸だった南野拓実と久保建英の2人を揃って欠くシャドーはどういう構成になるか未知数。アジア最終予選で5ゴールを挙げた鎌田大地は、遠藤航不在のボランチが主戦場になると目されるだ