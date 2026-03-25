イランとの戦闘終結に向け、アメリカが1カ月の停戦を宣言した上で、15項目の条件でイラン側と協議するとイスラエルメディアが報じました。「チャンネル12」が報じた15項目では、1カ月の停戦に加え、イランに対する「核施設の解体」や「ホルムズ海峡の開放」などの要求が盛り込まれ、見返りに「すべての制裁の解除」などが検討されています。しかし、イランが拒否してきた核開発の放棄などが含まれ、「交渉が決裂するシナリオもある