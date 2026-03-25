ソフトバンクの周東佑京外野手（３０）が開幕戦（２７日＝みずほペイペイ）でぶつかる日本ハムの伊藤大海投手（２８）への対策を語った。２５日は全体練習後に近藤、牧原大とともにライブＢＰを行った。伊藤とはＷＢＣでチームメイトとして世界一を目指して共闘。それでも「あの大会はあの大会で、シーズンが始まったらまた別なので」と、気持ちは?シーズンモード?に移行している。昨年は打率１割８分８厘（１６打数３安打）