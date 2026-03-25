ボーイズグループSHINeeのメンバー、オンユが健康状態の悪化で苦しんでいた時期について、率直に打ち明けた。去る3月24日、YouTubeチャンネル「セゴ_F5」には、「ステージじゃなくてChill’sのチーズスティックを裂いてみました」というタイトルの動画が公開された。【写真】活動休止前のオンユ、突然の訃報をジョンヒョンさんと重ねる動画のなかでオンユは、甘いものが好きになった理由を尋ねられると、「甘いものが大好きになっ