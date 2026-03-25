【モデルプレス＝2026/03/25】フリーアナウンサーの中村江里子が3月24日、自身のInstagramを更新。子供たちの幼少期の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】フランス人と結婚の57歳元フジアナ「可愛すぎる」日仏ミックスの子供顔出し◆中村江里子、幼少期の子供たちを公開「懐かしい写真達」中村は「懐かしい写真達。2004年長女、2007年長男、2010年次女出産した時」と書き出し、まだ乳幼児の子供たちとの写真を複数枚投稿。屋