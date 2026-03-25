BTSの光化門（クァンファムン）カムバック公演を狙い、脅迫コメントを書き込んだ50代の男A氏が、拘束された状態で検察に送致された。3月25日、ソウル道峰（トボン）警察署は、公共脅迫の疑いでA氏を逮捕・送致したと発表した。【注目】「彼らが崩れ落ちる音」BTSの新アルバムに酷評警察によると、A氏は19日、SNSに投稿された「BTS光化門公演の交通規制情報」に対し、「ペットボトルにガソリンを入れて投げる」とのコメントを書き込