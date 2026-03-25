ILLIT（アイリット）が、3月25日にデビュー2周年を迎えた。独自の世界観でK-POPシーンを席巻する彼女たちが、所属事務所BELIFT LABを通じて「一問一答」に応じ、2年間の歩みとファンへの想いを語った。【写真】日本人メンバー・イロハ、透き通るような“白肌”2024年3月25日にデビューしたILLITは、特有のユニークな感性と美学を指す「ILLITコア」を構築し、グローバルファンの心を一気に捉えた。彼女たちは音楽、パフォーマンス、