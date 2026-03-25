かがわマラソン 3月15日 暮らしに密着した経済の話題を取り上げる「暮らし×経済」です。2027年も県が3月開催に向けて準備を進める考えを示した第1回「かがわマラソン」についてです。大規模な交通規制の影響や経済効果は？ 交通規制の影響を受けた店も かがわマラソンの開催に伴い、県内では大規模な交通規制を実施、車社会である香川県だからこそ影響を受けたところもありました。 3月15日、初めて開かれた「かが