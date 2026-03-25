【帝騎マグナパレス ザ・ナイト・オブ・ゴールド】 8月 発売予定 価格 通常版：19,800円 金属製ネームプレート付：21,560円 エンスージアスト・エディション：23,650円 【ガイアカラー・プレミアムシリーズ「マグナパレス・ゴールド」】 8月 発売予定 価格：1,980円