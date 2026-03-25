資料 帝国データバンク岡山支店の調査によりますと、2026年度に賃上げを見込む岡山県の企業は66.7%で、4年ぶりに6割を超え過去最高となりました。 この調査は帝国データバンク岡山支店が、岡山県に本社を置く433社を対象に1月19日～31日に行ったものです（有効回答企業数171社・回答率39.5％）。 2026年度の企業の賃金動向について尋ねたところ、正社員の賃金改善（ベースアップ、賞与、一時金