中東情勢の緊迫化は、原油価格の高騰だけではなく、日本の医療現場にも影を落としています。 【写真を見る】中東情勢で“ヘリウム供給”にも不安 ｢先進的な生活そのものが影響｣ 医療現場や半導体でも活用… カタールとアメリカが約8割生産 体の内部を撮影するMRI。例えば脳卒中や脳梗塞を診断するときなどには、必ずMRIが必要となります。MRIの装置は強力な磁石を使っているため、常に低温に保たなければなりません。その