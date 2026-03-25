2024年7月、高知市の小学生が近くの中学校での水泳の授業中に亡くなった事故で、業務上過失致死の罪に問われた元小学校教員の裁判で、高知地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。業務上過失致死の罪に問われていたのは、高知市の長浜小学校の元教員・栗林未鈴被告（27歳）です。起訴内容などによりますと、栗林被告は2024年7月5日、小学校のプールの故障で近くの南海中学校のプールを利用する際に、教頭やほ