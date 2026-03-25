高知県立大学は学内でパワハラと認められる行為があったとして、健康栄養学部の教授を戒告の懲戒処分にしたと発表しました。戒告の懲戒処分を受けたのは県立大学健康栄養学部の教授です。県立大学によりますと、この教授は2025年3月、同じ学部で指導する立場の教員の業務上の問題点を指摘するメールを、教員自身の学部内の評価を低下させる意図をもって学部内のすべての教員に送りました。また、4月には同じような内容の発言