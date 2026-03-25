長野市では4月から中学生となり自転車を利用する機会が増える子供たちが安全な乗り方を学びました。自転車安全教室は県軽自動車協会や警察などが毎年開いているものです。長野市の塩崎小学校を卒業し、中学から自転車通学となる児童など28人が参加しました。「この状態で後ろ確認してそれで発進！そうそうそうそう」25日は模擬コースを使った実技指導が行われ、一度後ろを確認してから発進するなど安全に運転するためのポイ